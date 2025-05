Другий півфінал "Євробачення-2025" відбудеться в четвер, Україна цього разу не голосує

Другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025" відбудеться в четвер, 15 травня, у Базелі (Швейцарія).

Серед учасників другого півфіналу представники Австралії: Go-Jo — "Milkshake Man", Чорногорії: Nina Žižić — "Dobrodošli", Ірландії: EMMY — "Laika Party", Латвії: Tautumeitas — "Bur Man Laimi", Вірменії: PARG — "SURVIVOR", Австрії: JJ — "Wasted Love", Греції: Klavdia — "Asteromáta", Литви: Katarsis — "Tavo Akys", Мальти: Miriana Conte — "SERVING", Грузії: Mariam Shengelia — "Freedom", Данії: Sissal — "Hallucination", Чехії: ADONXS — "Kiss Kiss Goodbye", Люксембургу: Laura Thorn — "La Poupée Monte Le Son", Ізраїлю: Yuval Raphael — "New Day Will Rise", Сербії: Princ — "Mila" і Фінляндії: Erika Vikman — "ICH KOMME" (зазначені в порядку виступів), а також будуть позаконкурсні виступи представників Великої Британії: Remember Monday — "What The Hell Just Happened?", Франції: Louane — "maman" та Німеччини: Abor & Tynna — "Baller".

У другому півфіналі можуть голосувати 16 країн-учасниць, а також Велика Британія, Франція та Німеччина.

Віддати свій голос можна онлайн на ресурсі esc.vote або через смс за номером 7576 із зазначенням номеру учасника від 01 до 16 (вартість смс 8,50 грн), проте голосувати за учасника від своєї країни не можна.

Крім того, глядачі з усього світу, окрім тих, хто перебуває в країнах-учасницях, тепер можуть віддати голосу за свої улюблені пісні протягом 24 годин перед кожним півфіналом і великим фіналом.

Суспільне мовлення транслюватиме "Євробачення-2025" наживо на телебаченні, диджитал-платформах і радіо.

Зокрема, пряма трансляція другого півфіналу розпочнеться на телеканалі "Суспільне Культура" о 22:00, крім того, наживо ефір першого півфіналу можна буде послухати на "Радіо Промінь", а також ефір можна буде дивитися на сайті "Суспільне Культура" та "Суспільне Євробачення".

Коментувати ефір першого півфіналу в Україні буде телеведучий Тімур Мірошниченко і комік Влад Куран.

Як повідомлялося, "Євробачення-2025" відбувається в Базелі (Швейцарія). Фінал пройде в Санкт-Якоб Холі в суботу, 17 травня.

За результатами глядацького голосування першого півфіналу до фіналу пройшли: Україна (гурт Ziferblat з піснею Bird of pray), Норвегії (Kyle Alessandro — "Lighter"), Албанії (Shkodra Elektronike — "Zjerm"), Швеції (KAJ — "Bara Bada Bastu"), Ісландії (VÆB — "RÓA"), Нідерландів (Claude — "C'est La Vie"), Польші (Justyna Steczkowska — "GAJA"), Сан Маріно (Gabry Ponte — "Tutta L'Italia"), Естонії (Tommy Cash — "Espresso Macchiato") і Португалії (NAPA — "Deslocado"). Крім того, у фінал автоматично проходять Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія та Швейцарія як країна-переможниця "Євробачення-2024".