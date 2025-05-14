15:21 14.05.2025
Армія РФ ударила по промисловому об'єкту в Сумах – міська влада
Окупаційна армія РФ нанесла удар по об’єкту промислової інфраструктури у Сумах, повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.
"Вибух, який щойно було чутно в місті — це наслідок удару по об’єкту промислової інфраструктури", - ідеться у дописі у Телеграмі у середу.
За його словами, на місці удару працюють всі відповідні служби.
Раніше Повітряні Сили попереджали про пуски КАБ по Сумщіні та небезпеку застосування балістичного озброєння. Моніторингові канали писали про влучання балістичної ракети у місті Суми.