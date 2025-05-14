Армія РФ ударила по промисловому об'єкту в Сумах – міська влада

Окупаційна армія РФ нанесла удар по об’єкту промислової інфраструктури у Сумах, повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.

"Вибух, який щойно було чутно в місті — це наслідок удару по об’єкту промислової інфраструктури", - ідеться у дописі у Телеграмі у середу.

За його словами, на місці удару працюють всі відповідні служби.

Раніше Повітряні Сили попереджали про пуски КАБ по Сумщіні та небезпеку застосування балістичного озброєння. Моніторингові канали писали про влучання балістичної ракети у місті Суми.