Інтерфакс-Україна
Події
09:36 14.05.2025

Внаслідок удару БПЛА по Сумах загинула людина, ще дві зазнали поранень

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Внаслідок удару БПЛА по Сумах загинула людина, ще дві зазнали поранень

Окупаційна армія РФ атакувала безпілотником вантажний автомобіль на території Сумської громади, одна людина загинула, ще дві зазнали поранень, повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.

"Сьогодні зранку наша громада зазнала чергового ворожого удару. Унаслідок атаки ворожого БпЛА по вантажному автомобілю біля одного зі старостинських округів, за попередньою інформацією, загинула одна людина, ще двоє — зазнали поранень", - ідеться у дописі у Телеграмі у середу вранці.

 

Теги: #бпла_рф #суми

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