Інтерфакс-Україна
Події
17:13 13.05.2025

РФ за 8-10 травня нанесла по України 115 авіаударів та здійснила 12,1 тис обстрілів, запустила 7,3 тис дронів - Зеленський

1 хв читати
РФ за 8-10 травня нанесла по України 115 авіаударів та здійснила 12,1 тис обстрілів, запустила 7,3 тис дронів - Зеленський

Готовність до припинення вогню протягом 8-10 травня РФ продемонструвала масованими обстрілами та авіабомбардуваннями України, натомість Україна завжди виконує свої обіцянки, відзначив президент України Володимир Зеленський.

"В ці дні Росія завдала 115 авіаційних ударів у Україні, скинула 197 керованих авіабомб, здійснила 12 тисяч 100 обстрілів, 187 з них були з реактивних систем залпу вогню, а також вразила нашу цивільну інфраструктуру у розмірі 7 303 дронів-камікадзе. Ось таке було припинення вогню з їхнього боку", - сказав Зеленський під час брифінгу у вівторок.

Теги: #зеленський #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:31 13.05.2025
Зеленський переконаний, що 30-денного припинення вогню буде недостатньо для РФ, щоб та відновила сили

Зеленський переконаний, що 30-денного припинення вогню буде недостатньо для РФ, щоб та відновила сили

17:23 13.05.2025
Якщо Путін не приїде до Туреччини, всі обіцянки лідерів США та Європи про санкції проти РФ мають бути виконані – Зеленський

Якщо Путін не приїде до Туреччини, всі обіцянки лідерів США та Європи про санкції проти РФ мають бути виконані – Зеленський

17:20 13.05.2025
Приліт Путіна на переговори до Туреччини відкриє шлях до інших елементів закінчення війни, включаючи зустріч груп – Зеленський

Приліт Путіна на переговори до Туреччини відкриє шлях до інших елементів закінчення війни, включаючи зустріч груп – Зеленський

17:17 13.05.2025
Участь Трампа у мирних перемовинах у Туреччині мало б додатковий імпульс до того, щоб Путін прилетів – Зеленський

Участь Трампа у мирних перемовинах у Туреччині мало б додатковий імпульс до того, щоб Путін прилетів – Зеленський

17:14 13.05.2025
Зеленський зустрінеться з Ердоганом в Анкарі в четвер і готовий летіти з ним в Стамбул, якщо там буде Путін

Зеленський зустрінеться з Ердоганом в Анкарі в четвер і готовий летіти з ним в Стамбул, якщо там буде Путін

10:48 13.05.2025
Зеленський готовий зустрітися у Стамбулі тільки з Путіним — Подоляк

Зеленський готовий зустрітися у Стамбулі тільки з Путіним — Подоляк

08:43 13.05.2025
Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждало 2 людини, з них 1 дитина – Прокудін

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждало 2 людини, з них 1 дитина – Прокудін

07:34 13.05.2025
Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області – ОВА

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області – ОВА

22:20 12.05.2025
Зеленський вивів зі складу Ставки головкома Івана Гаврилюка – указ

Зеленський вивів зі складу Ставки головкома Івана Гаврилюка – указ

21:07 12.05.2025
Зеленський провів Ставку, присвячену дронам і ракетній програмі

Зеленський провів Ставку, присвячену дронам і ракетній програмі

ВАЖЛИВЕ

Зеленський переконаний, що 30-денного припинення вогню буде недостатньо для РФ, щоб та відновила сили

Якщо Путін не приїде до Туреччини, всі обіцянки лідерів США та Європи про санкції проти РФ мають бути виконані – Зеленський

Участь Трампа у мирних перемовинах у Туреччині мало б додатковий імпульс до того, щоб Путін прилетів – Зеленський

Зеленський зустрінеться з Ердоганом в Анкарі в четвер і готовий летіти з ним в Стамбул, якщо там буде Путін

Країни Північно-Балтійської вісімки закликали РФ до безумовного припинення вогню на 30 днів

ОСТАННЄ

Келлог: США обговорюють розміщення військового контингенту Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі в Україні – ЗМІ

Ziferblat закликає українців за кордоном проголосувати за них у першому півфіналі "Євробачення-2025"

Фінальне голосування за зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди з США відбудеться у червні - нардеп

Гурт ZWYNTAR погрожує "Кварталу-95" судом через використання їх пісні під виглядом пародії

Окупанти вдарили "Молнією" по Харкову, поки без постраждалих - Синєгубов

Міноборони та ЗСУ автоматизували процес обліку та зберігання відібраного біологічного матеріалу військовослужбовців

Мерц закликав Путіна погодилася на припинення вогню: мʼяч на боці РФ

Безробітний з Харківщини вчинив серію підпалів на залізниці за замовленням спецслужб РФ – прокуратура

СБУ: 14-річний підліток на замовлення РФ намагався спалити синагогу у Кривому Розі

Уряд погодив виключення чотирьох індустріальних парків з Реєстру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА