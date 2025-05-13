РФ за 8-10 травня нанесла по України 115 авіаударів та здійснила 12,1 тис обстрілів, запустила 7,3 тис дронів - Зеленський

Готовність до припинення вогню протягом 8-10 травня РФ продемонструвала масованими обстрілами та авіабомбардуваннями України, натомість Україна завжди виконує свої обіцянки, відзначив президент України Володимир Зеленський.

"В ці дні Росія завдала 115 авіаційних ударів у Україні, скинула 197 керованих авіабомб, здійснила 12 тисяч 100 обстрілів, 187 з них були з реактивних систем залпу вогню, а також вразила нашу цивільну інфраструктуру у розмірі 7 303 дронів-камікадзе. Ось таке було припинення вогню з їхнього боку", - сказав Зеленський під час брифінгу у вівторок.