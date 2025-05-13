Інтерфакс-Україна
Події
15:22 13.05.2025

Суд у Франції засудив Депардьє до 1,5 років позбавлення волі умовно у справі про домагання

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Паризький суд у вівторок визнав французького актора Жерара Депардьє винним у справі про домагання, повідомляє телеканал БФМ-ТВ.

Його засудили до 18 місяців позбавлення волі умовно. У суді зазначили, що під час визначення вироку взяли до відома вік актора та його стан здоров'я.

Сам 76-річний Депардьє на засіданні у вівторок не був присутній.

Адвокат кінозірки Жеремі Ассу повідомив про намір Депардьє оскаржити вирок.

"Звичайно, він подасть апеляцію", - сказав адвокат на пресконференції.

Раніше Ассу заявляв, що звинувачення щодо Депардьє неправдиві.

Справу щодо Депардьє було ініційовано після того, як дві жінки звинуватили його в сексуальному насильстві на зйомках фільму "Зелені віконниці" Жана Беккера 2021 року. Звинувачення висунули декораторка фільму й асистентка режисера. Актор провини не визнає.

Теги: #суд #депардьє

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