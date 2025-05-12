Інтерфакс-Україна
Події
08:40 12.05.2025

"Каметсталь" провела капремонт однієї установки "піч-ковш"

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"Каметсталь" провела капремонт однієї установки "піч-ковш"

Завод "Каметсталь" гірничо-металургійної групи "Метінвест" (Кам'янське Дніпропетровської обл.) в рамках цьогорічної програми капітальних ремонтів провів капітальний ремонт установки "піч-ковш" (УПК) №1.

Згідно із пресрелізом, у лінійці капремонтів основного обладнання конвертерного цеху 2025 року пильна увага приділена підвищенню надійності устаткування дільниці позаагрегатного доведення сталі.

При цьому уточнюється, що у фокусі капремонту перебувала заміна водоохолоджуваного склепіння УПК – ключовий вузол, призначений для запобігання вторинному окисленню металу в процесі його нагрівання та продування інертним газом. Від стабільного функціонування склепіння значною мірою залежить якість обробленої сталі. Також цей елемент установки запобігає термічним викидам шлаку та металу з ковша під час плавки.

Старший майстер виробництва дільниці позаагрегатного доведення сталі конвертерного цеху Євгеній Ткацевич констатував, що після демонтажу, виконання діагностики та дефектування охолоджуючих елементів водоохолоджуваного склепіння було вирішено відновити наявне устаткування, що дозволило зекономити ремонтні кошти у порівнянні з придбанням нового.

"Наші колеги з цеху ремонту металургійного устаткування замінили пошкоджені елементи склепіння. Силами цехових служб ми змонтували цей важливий вузол, встановили гідроциліндри, виконали центрування, діагностику, тестові випробування, підключили всі необхідні енергоресурси. Таким чином, ми підвищили надійність водоохолоджуваних елементів, це дозволить нам надалі уникати аварійних зупинок та позапланових простоїв обладнання і втрат виробництва", - пояснив старший майстер.

В межах капремонту також оновили інфраструктурне обладнання, ремонтні втручання в яке можливі тільки в період зупинки УПК, зокрема було замінено сталевоз. Спеціалісти електрослужби виконали ревізію елементів трансформатора 35 кВт, провели відновлювальні роботи на реакторі охолодження трансформатора, а також самотужки замінили вакуум-камеру для безаварійної подачі напруги на УПК-1.

Сьогодні перша установка "піч-ківш" стабільно працює, виконуючи виробничі завдання почергово з УПК № 2.

"Каметсталь" входить до групи "Метінвест".

 

 

 

 

Теги: #капремонт #каметсталь #метінвест

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