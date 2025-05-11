Зеленський чекатиме на Путіна у четвер у Туреччині особисто, а також чекає тривалого припинення вогню з 12 травня

Президент України Володимир Зеленський приїде у четвер, 15 травня, на російсько-українські переговори у Туреччину, які запропонував Володимир Путін, та очікуватиме там особисто Путіна.

"Чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть", – написав він у соцмережі X у неділю ввечері.

"Ми чекаємо відзавтра припинення вогню – повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства", – підкреслив також Зеленський.

Раніше із закликом до України негайно погодитися на переговори у Стамбулі 15 травня виступив президент США Дональд Трамп.

"Президент Росії Путін не хоче мати Угоду про припинення вогню з Україною, а хоче зустрітися в четвер у Туреччині, щоб обговорити можливе припинення кривавої бійні. Україна повинна погодитися на це, негайно", - написав Трамп в соцмережі Х в неділю.

Він додав, що принаймні, вони зможуть визначити, чи можлива угода, а якщо ні, то європейські лідери і США знатимуть, де все знаходиться, і зможуть діяти відповідно.

"Я починаю сумніватися, що Україна піде на угоду з Путіним, який надто зайнятий святкуванням перемоги у Другій світовій війні, яка не могла бути виграна (навіть близько!) без Сполучених Штатів Америки. ПРОВЕДІТЬ ЗУСТРІЧ, НЕГАЙНО!!!", - написав він.