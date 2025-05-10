Інтерфакс-Україна
Події
16:19 10.05.2025

Україна не отримувала офіційних пропозицій про створення буферної зони - Зеленський

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Україна не отримувала офіційних пропозицій про створення буферної зони - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що офіційні пропозиції щодо створення буферної зони уздовж лінії зіткнення ні від кого не надходили і відзначив, що не має ілюзій щодо того, що режим припинення вогню не буде порушуватись.

"Про демілітарізовану зону, буферну зону, розведення військ - я чув ці питання в медіа і не тільки в медіа, від багатьох різних людей. Офіційно ніхто Україні нічого подібного не пропонував. Але, ну, як сапери, всі шукають якісь можливості - що ще з нами, який ще з нами експеримент провести", - сказав Зеленський на спільній пресконференції лідерів Коаліції охочих у Києві у суботу.

Він відзначив, що вважає цю ідею станом на зараз "не дуже важливою" і відзначив, що вона залежить від формату моніторингу.

"Питання демілітарізованої зони в обидва боки по 15 кілометрів. А чому 15? І з якої лінії ми будемо рахувати? З кордону? З якою контактною лінією? Що таке, наприклад, фронт? Наприклад, війна почалася в території Білорусі - значить, глиб Білорусі також 15 км? Якщо артилерія далекобійна 40 км, то чому не глибше? А потім - зараз інша війна, це не так, як було в "мінську" (мінські домовленості – ІФ-У). Сьогодні дрони летять 50-100 км. Це аналог артилерії. Так що будемо робити? Розгодити по 100 кілометрів?", - сказав президент України.

При цьому, за його словами, навіть за умови розведення військ на 15 км Україна ризикує втратити, зокрема, Херсон, бо має відповідний досвід. "Навіть якщо ви будете говорити про 15 км, що ми будемо робити з містом Херсон? Це одразу в Херсоні не буде наших військ. Не буде наших військ в Херсоні - у нас не буде Херсона. Тому що ми знаємо досвід після 2014 року. Момент, коли є ceasfire, і був ceasfire, рускі і сепаратисти рили постійно, рили, рили і шли 100 метрів, 200 метрів, 300 метрів щоденно", - сказав Зеленський.

Також голова держави відзначив, що "тисячі людей загинули, щоб захистити Покровськ", а від лінії зіткнення до Покровська лише "пару кілометрів".

"Ну і ілюзії… Ілюзій, що порушення ceasfire не буде - ілюзій немає. Вони (порушення – ІФ-У) будуть, але це дуже важливий крок. Якщо після того погодитись на буферну зону і відійти на 15 км, такі міста як Херсон, Харків і Суми, у всіх буде начебто мир, а у них буде продовжуватись війна, тому що до них буде прилітати артилерія. Тому я і кажу, що передчасно про це говорити і ідея на сьогодні не жива.

Теги: #буферна_зона #зеленський

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