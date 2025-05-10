Трамп призначив на топ-посаду ще одну людину з Fox News

Президент США Дональд Трамп призначив телеведучу Fox News Жанін Пірро тимчасовою головою федеральної прокуратури у Вашингтоні.

"Я радий оголосити, що суддя Жанін Пірро буде призначена тимчасовим прокурором США по округу Колумбія. Жанін неймовірно кваліфікована для цієї посади й вважається одним із найкращих окружних прокурорів в історії штату Нью-Йорк. Вона сама по собі неперевершена. Вітаю, Жанін!", - написав він у соцмережі Truth Social.

Після оголошення про призначення Пірро залишила телеканал Fox News, де протягом 14 років була однією з провідних телеведучих. Вона працювала в популярній програмі "The Five", яка стала найрейтинговішим шоу на кабельному телебаченні.

До цього вона вела власну програму "Справедливість з суддею Жанін" протягом 11 років.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114474584669905764