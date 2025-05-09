Інтерфакс-Україна
Події
14:30 09.05.2025

Глави МЗС країн ЄС вітають завершення техробіт над проєктами правових інструментів для Спецтрибуналу щодо злочину агресії

2 хв читати
Глави МЗС країн ЄС вітають завершення техробіт над проєктами правових інструментів для Спецтрибуналу щодо злочину агресії

Міністри закордонних справ країн ЄС у спільній "Львівській заяві" вітають завершення технічної роботи над проєктами правових інструментів, необхідних для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України в рамках Ради Європи.

Відповідна заява опублікована на сайті МЗС України.

Так, глави МЗС заявляють про наступне:

1. Вітають завершення технічної роботи над проєктами правових інструментів, необхідних для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України в рамках Ради Європи.

2. Підтверджують критичну важливість Спеціального трибуналу у здійсненні правосуддя шляхом притягнення до відповідальності тих, хто несе найбільшу відповідальність за цей найтяжчий міжнародний злочин, скоєний проти України.

3. Підкреслюють, що після створення, Спеціальний трибунал, відповідно до свого Статуту, здійснюватиме судочинство у повній повазі до міжнародного права та прав людини з метою забезпечення відповідальності за злочин агресії та зміцнення міжнародного правопорядку.

4. Висловлюють вдячність усім, хто активно долучився до підготовчої роботи над проєктами правових документів, необхідних для створення Спеціального трибуналу, зокрема, юридичним радникам, які брали участь у роботі Коаліції держав.

5. Підкреслюють центральну роль Ради Європи у створенні Спеціального трибуналу та визнаємо значний внесок Європейської комісії та Європейської служби зовнішньої діяльності, включно з їхньою роботою над проєктом Угоди між Україною та Радою Європи про заснування Спеціального трибуналу, проєктом Статуту Спеціального трибуналу та проєктом Розширеної часткової угоди, що визначає умови підтримки Спеціального трибуналу, включно з його фінансуванням та іншими адміністративними аспектами.

6. Підтверджують незмінну відданість процесу створення Спеціального трибуналу в рамках Ради Європи, якнайшвидшому початку його діяльності та підтримці його ефективного функціонування.

7. З метою розширення міжнародної підтримки Спеціального трибуналу закликають інші держави та міжнародні організації приєднатися до наших зусиль та активно сприяти діяльності Спеціального трибуналу.

8. Ті з них хто представляють держави-учасниці Ради Європи, з нетерпінням очікують на засідання Комітету міністрів Ради Європи в Люксембурзі 13-14 травня 2025 року, яке стане наступним кроком на шляху до формалізації створення Спеціального трибуналу в рамках Ради Європи.

Зазначається, що ця заява була узгоджена в присутності Каї Каллас, високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки-віце-президентки Європейської комісії та Майкла МакГрата, Комісара Європейського союзу з питань демократії, правосуддя, верховенства права та захисту прав споживачів.

Теги: #спецтрибунал #мзс_україни #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:45 09.05.2025
Каллас припускає, що США рано чи пізно приєднаються до Спецтрибуналу

Каллас припускає, що США рано чи пізно приєднаються до Спецтрибуналу

15:39 09.05.2025
Шмигаль: сьогодні приймається політичне рішення, наступний крок - запуск юридичної процедури створення Спецтрибуналу

Шмигаль: сьогодні приймається політичне рішення, наступний крок - запуск юридичної процедури створення Спецтрибуналу

15:36 09.05.2025
Сибіга: У Львові приймаються політичні документи щодо трибуналу, попереду – процедурно-формальне схвалення і угода з Радою Європи

Сибіга: У Львові приймаються політичні документи щодо трибуналу, попереду – процедурно-формальне схвалення і угода з Радою Європи

15:34 09.05.2025
Канцлер Німеччини Мерц: Україна може стати членом ЄС до членства в НАТО

Канцлер Німеччини Мерц: Україна може стати членом ЄС до членства в НАТО

15:19 09.05.2025
Держави ЄС вже зобовʼязалися надати Україні щонайменше 1,35 млн снарядів до кінця року - Сибіга

Держави ЄС вже зобовʼязалися надати Україні щонайменше 1,35 млн снарядів до кінця року - Сибіга

14:58 09.05.2025
Шмигаль подякував ЄС за EUR75 млрд фінансової, економічної та гумдопомоги і за майже EUR50 млрд військової підтримки

Шмигаль подякував ЄС за EUR75 млрд фінансової, економічної та гумдопомоги і за майже EUR50 млрд військової підтримки

14:57 09.05.2025
Шмигаль: Український народ може очікувати на лаві підсудних російських політиків і військове керівництво за злочин агресії

Шмигаль: Український народ може очікувати на лаві підсудних російських політиків і військове керівництво за злочин агресії

14:45 09.05.2025
Каллас про створення трибуналу за злочини агресії РФ: кожен сантиметр війни задокументований, немає місця для безкарності

Каллас про створення трибуналу за злочини агресії РФ: кожен сантиметр війни задокументований, немає місця для безкарності

14:32 09.05.2025
Шмигаль про наміри ЄС виділити майже EUR1,9 млрд на військову підтримку України: це історичне рішення

Шмигаль про наміри ЄС виділити майже EUR1,9 млрд на військову підтримку України: це історичне рішення

14:25 09.05.2025
Глави МЗС країн ЄС у Львові обговорять членство України та тиск на РФ для погодження на мінімум 30 днів припинення вогню - Сибіга

Глави МЗС країн ЄС у Львові обговорять членство України та тиск на РФ для погодження на мінімум 30 днів припинення вогню - Сибіга

ВАЖЛИВЕ

Каллас припускає, що США рано чи пізно приєднаються до Спецтрибуналу

Шмигаль: сьогодні приймається політичне рішення, наступний крок - запуск юридичної процедури створення Спецтрибуналу

Сибіга: У Львові приймаються політичні документи щодо трибуналу, попереду – процедурно-формальне схвалення і угода з Радою Європи

Сибіга анонсував зустріч з угорською стороною щодо вступу в ЄС: ми налаштовані на конструктивний діалог

Шмигаль: Український народ може очікувати на лаві підсудних російських політиків і військове керівництво за злочин агресії

ОСТАННЄ

Революція на воді: як дрони Magura нищать російські кораблі

Ратифікована угода про корисні копалини виглядає стандартизованою інвестугодою без дискримінаційних положень – юрист

Сибіга анонсував зустріч з угорською стороною щодо вступу в ЄС: ми налаштовані на конструктивний діалог

Затримано проректора військової академії, який змушував підлеглих будувати йому будинок

Каллас: сподіваємося прийняти 17-й пакет санкцій проти РФ цього місяця

З України сьогодні сигнал Путіну: покарання незворотнє - Сибіга

Спецтрибунал буде офіційно запущено в Люксембурзі на наступному тижні – глава МЗС Люксембургу

Відео гурту Ziferblat має 1,1 млн переглядів на офіційному ютуб-каналі "Євробачення-2025"

В Києві стане доступна послуга реєстрації домашніх тварин у ЦНАПах

Зеленський закликав усю Європу та інших партнерів створити трибунал щодо злочину російської агресії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА