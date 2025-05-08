Інтерфакс-Україна
Події
17:07 08.05.2025

На фронті на 16:00 сталося більше боєзіткнень, ніж у минулі дні, – Генштаб ЗСУ

1 хв читати
На фронті на 16:00 сталося більше боєзіткнень, ніж у минулі дні, – Генштаб ЗСУ
Фото: 152 ОЄБр

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників у четвер, від початку доби станом на 16:00 відбулося 117 бойових зіткнень, повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

При цьому інтенсивність боїв росте других день поспіль: у середу, 7 травня, з початку доби станом на 16:00 відбулося 93 бойових зіткнення, а у вівторок, 6 травня, - 79.

Найскладніша ситуація залишається на покровському напрямку, де з початку доби відбулося 41 боєзіткнення (дев'ять з них тривають), на новопавлівському (19) та лиманському напрямках в Донецькій області.

В Курській області РФ відбулося сім боєзіткнень, противник завдав сім авіаційних ударів та здійснив 149 артилерійських обстрілів.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський назвав ініціативу Володимира Путіна оголосити перемир'я на три дні з 7 по 9 травня театральною постановкою для створення атмосфери виходу РФ з ізоляції і заявив, що українська пропозиція щодо припинення вогню терміном щонайменше на 30 днів залишається в силі, проте РФ не відповідає на неї, продовжуючи обстріли.

Теги: #генштаб_зсу #війна #фронт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:25 08.05.2025
Квітень став місяцем з найбільшою кількістю жертв серед цивільних осіб в Україні з вересня 2024 року - ООН

Квітень став місяцем з найбільшою кількістю жертв серед цивільних осіб в Україні з вересня 2024 року - ООН

08:18 08.05.2025
Сили оборони вразили за добу 10 районів зосередження окупантів - Генштаб

Сили оборони вразили за добу 10 районів зосередження окупантів - Генштаб

08:15 08.05.2025
Впродовж доби зафіксовано 196 бойових зіткнень

Впродовж доби зафіксовано 196 бойових зіткнень

07:49 08.05.2025
Окупанти за добу втратили 1200 осіб та 122 од. автотехніки

Окупанти за добу втратили 1200 осіб та 122 од. автотехніки

06:25 08.05.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

17:47 07.05.2025
США намагаються зосередитися на тому, як би виглядало довгострокове врегулювання війни і вважають, що РФ вимагає зараз занадто багато - Венс

США намагаються зосередитися на тому, як би виглядало довгострокове врегулювання війни і вважають, що РФ вимагає зараз занадто багато - Венс

17:01 07.05.2025
Окупанти зберігають високу активність на покровському та новопавлівському напрямках – Генштаб ЗСУ

Окупанти зберігають високу активність на покровському та новопавлівському напрямках – Генштаб ЗСУ

12:57 07.05.2025
Путін свідомо насміхається над мирними зусиллями США - Сибіга після нічної атаки Росії

Путін свідомо насміхається над мирними зусиллями США - Сибіга після нічної атаки Росії

08:13 07.05.2025
Сили оборони вразили за добу 10 районів зосередження окупантів

Сили оборони вразили за добу 10 районів зосередження окупантів

08:09 07.05.2025
Упродовж доби зафіксовано 171 бойове зіткнення

Упродовж доби зафіксовано 171 бойове зіткнення

ВАЖЛИВЕ

У Софіївській Борщагівці під Києвом невідомий відкрив вогонь, загинуло кілька людей

Квітень став місяцем з найбільшою кількістю жертв серед цивільних осіб в Україні з вересня 2024 року - ООН

Рада ратифікувала угоду між США та Україною про створення інвестфонду

Кардинали протягом ранку четверга не змогли обрати нового Папу Римського

Путінське "парадне перемир'я" виявилося фарсом, Україна адекватно реагує на обстріли і надає інформацію партнерам – Сибіга

ОСТАННЄ

JYSK відкрив новий магазин на лівому березі Києва

Президент присвоїв полковнику Павлу Розлачу звання Герой України

У Софіївській Борщагівці під Києвом невідомий відкрив вогонь, загинуло кілька людей

РФ і КНР продовжать зміцнювати військове і військово-технічне співробітництво

Виправити помилки й повторно надіслати документи на реєстрацію на НМТ можна 9-14 травня

Українське суспільство виснажене, але зберігає стійкість, - опитування

Новий корабель Нідерландського флоту зроблений із довоєнної маріупольської сталі "Метінвесту"

Президент присвоїв командиру підрозділу "Птахи Мадяра" Бровді звання Герой України

У Куп'янську уже двоє постраждалих внаслідок удару ворожого FPV

Девіс: Очікую на швидкий консультаційний період, аби якнайшвидше перейти до реалізації угоди США-Україна

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА