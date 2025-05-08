На фронті на 16:00 сталося більше боєзіткнень, ніж у минулі дні, – Генштаб ЗСУ

Фото: 152 ОЄБр

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників у четвер, від початку доби станом на 16:00 відбулося 117 бойових зіткнень, повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

При цьому інтенсивність боїв росте других день поспіль: у середу, 7 травня, з початку доби станом на 16:00 відбулося 93 бойових зіткнення, а у вівторок, 6 травня, - 79.

Найскладніша ситуація залишається на покровському напрямку, де з початку доби відбулося 41 боєзіткнення (дев'ять з них тривають), на новопавлівському (19) та лиманському напрямках в Донецькій області.

В Курській області РФ відбулося сім боєзіткнень, противник завдав сім авіаційних ударів та здійснив 149 артилерійських обстрілів.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський назвав ініціативу Володимира Путіна оголосити перемир'я на три дні з 7 по 9 травня театральною постановкою для створення атмосфери виходу РФ з ізоляції і заявив, що українська пропозиція щодо припинення вогню терміном щонайменше на 30 днів залишається в силі, проте РФ не відповідає на неї, продовжуючи обстріли.