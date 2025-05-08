Інтерфакс-Україна
Події
11:48 08.05.2025

"Укрнафта" ліквідувала незаконну врізку в нафтопровід на Великобубнівському родовищі Сумщини

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Служба безпеки ПАТ "Укрнафта" виявила та оперативно ліквідувала незаконне втручання у викидну лінію однієї зі свердловин нафтогазовидобувного управління "Охтирканафтогаз" Сумської області, повідомила пресслужба компанії.

"На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції Роменського РВП ГУНП в Сумській області, яка зафіксувала факт злочину. Наразі тривають заходи з визначення завданих збитків і встановлення осіб, причетних до цього правопорушення", – зазначається в пресрелізі в четвер.

Там пояснили, що незаконна врізка була виявлена під час проведення профілактичних заходів на території Великобубнівського родовища. Зазначається, що вона була здійснена за допомогою приварювання металевої гайки з шаровим краном, до якого приєднали гумовий шланг високого тиску завдовжки майже 4 м. До іншого його кінця була приєднана пластикова труба довжиною майже 450 м, прокладена до закопаної в землю на території покинутого господарства у с.В’юнне Роменського району металевої ємності об'ємом приблизно 10 куб. м.

Пресслужба наголосила, що "Укрнафта" продовжує активну роботу з виявлення та запобігання незаконним втручанням у свої об’єкти для захисту майна компанії та інтересів держави.

Теги: #врізка #сумська_область #укрнафта

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