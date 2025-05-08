Інтерфакс-Україна
Події
07:17 08.05.2025

Впродовж минулої доби в Запорізькій області зафіксовано численні обстріли, одна особа поранена

1 хв читати
Впродовж минулої доби в Запорізькій області зафіксовано численні обстріли, одна особа поранена

У результаті ворожих обстрілів на території Запорізької області, зокрема, в Гуляйпільській громаді, одна особа отримала поранення, за добу окупанти завдали 513 ударів по 13 населених пунктах регіону, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму телеграм-каналі.

Війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по містах Кам’янське, Гуляйполе, Малинівка, Темирівка та Новодарівка. Також було зафіксовано 302 атаки безпілотниками різної модифікації, які вразили Степногірськ, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку та Роботине.

Удари з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) накрили Кам’янське, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Успенівку та Новодарівку. Також 190 артилерійських обстрілів було завдано по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

"Надійшло 86 повідомлень про руйнування та пошкодження квартир, приватних будинків, нежитлових приміщень, об’єктів інфраструктури, в тому числі критичної, автомобілів та іншого майна", - написав Федоров.

 

 

Теги: #запоріжжя #наслідки #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:32 08.05.2025
У Пакистані та Кашмірі загинула 31 людина внаслідок обстрілів, Ісламабад заявляє про намір завдавати ударів лише по військових цілях в Індії - ЗМІ

У Пакистані та Кашмірі загинула 31 людина внаслідок обстрілів, Ісламабад заявляє про намір завдавати ударів лише по військових цілях в Індії - ЗМІ

23:11 07.05.2025
Кількість поранених внаслідок атаки на Запоріжжя зросла до семи – ОВА

Кількість поранених внаслідок атаки на Запоріжжя зросла до семи – ОВА

15:51 07.05.2025
ЗАЕС у черговий раз втратила одну з двох ліній живлення внаслідок обстрілу

ЗАЕС у черговий раз втратила одну з двох ліній живлення внаслідок обстрілу

13:34 07.05.2025
В Запоріжжі внаслідок атаки "шахедів" зруйновані будинки, четверо людей поранено

В Запоріжжі внаслідок атаки "шахедів" зруйновані будинки, четверо людей поранено

13:24 07.05.2025
УЧХ рятував постраждалих через обстріл РФ у Запоріжжі

УЧХ рятував постраждалих через обстріл РФ у Запоріжжі

09:23 07.05.2025
Енергетики оперативно повернули світло в Запоріжжя після масованої атаки БПЛА та пошкоджень ЛЕП

Енергетики оперативно повернули світло в Запоріжжя після масованої атаки БПЛА та пошкоджень ЛЕП

23:31 06.05.2025
Троє цивільних зазнали поранень внаслідок удару ворога по Запоріжжю – ОВА

Троє цивільних зазнали поранень внаслідок удару ворога по Запоріжжю – ОВА

23:04 06.05.2025
Російські БпЛА нанесли щонайменше 13 ударів по Запоріжжю - ОВА

Російські БпЛА нанесли щонайменше 13 ударів по Запоріжжю - ОВА

22:33 06.05.2025
Пошкоджені будівлі і пожежа в одному з районів Запоріжжя внаслідок удару ворожих БпЛА – ОВА

Пошкоджені будівлі і пожежа в одному з районів Запоріжжя внаслідок удару ворожих БпЛА – ОВА

19:56 06.05.2025
У Сумах вже три жертви: Чоловік та хлопчик померли в лікарні

У Сумах вже три жертви: Чоловік та хлопчик померли в лікарні

ВАЖЛИВЕ

Окупанти за добу втратили 1200 осіб та 122 од. автотехніки

Трамп офіційно оголосив 8 травня 2025р. Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

У Ватикані розпочався конклав

Сили оборони знищили 2 з 5 російських балістичних ракет та 81 з 197 БПЛА – ПС ЗСУ

Біля пошкодженого вночі будинку в Шевченківському районі Києва розгорнули штаб підтримки – мер

ОСТАННЄ

Окупанти за добу втратили 1200 осіб та 122 од. автотехніки

Електропостачання в Полтавській області відновлено після ворожої атаки безпілотників

8 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Бессент заявив в Конгресі, що вважає Путіна воєнним злочинцем – ЗМІ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

Трамп планує оголосити про торговельну угоду з Великою Британією — ЗМІ

СУП підтримала угоду про створення інвестфонду Україна-США та розраховує на діалог в її імплементації

Північна Корея здійснила запуск нерозпізнаної балістичної ракети у бік Східного моря — ЗМІ

П’ятеро євродепутатів планують відвідати Москву 9 травня - ЗМІ

РФ зруйнувала та пошкодила понад 2300 об’єктів медичної інфраструктури України — МОЗ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА