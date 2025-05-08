Впродовж минулої доби в Запорізькій області зафіксовано численні обстріли, одна особа поранена

У результаті ворожих обстрілів на території Запорізької області, зокрема, в Гуляйпільській громаді, одна особа отримала поранення, за добу окупанти завдали 513 ударів по 13 населених пунктах регіону, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму телеграм-каналі.

Війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по містах Кам’янське, Гуляйполе, Малинівка, Темирівка та Новодарівка. Також було зафіксовано 302 атаки безпілотниками різної модифікації, які вразили Степногірськ, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку та Роботине.

Удари з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) накрили Кам’янське, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Успенівку та Новодарівку. Також 190 артилерійських обстрілів було завдано по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

"Надійшло 86 повідомлень про руйнування та пошкодження квартир, приватних будинків, нежитлових приміщень, об’єктів інфраструктури, в тому числі критичної, автомобілів та іншого майна", - написав Федоров.