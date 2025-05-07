Інтерфакс-Україна
Події
15:45 07.05.2025

ЄБРР частково покриє ризики ПроКредит Банку за новими кредитами на EUR70 млн

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ЄБРР частково покриє ризики ПроКредит Банку за новими кредитами на EUR70 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підтримає через механізм розподілу ризиків надання ПроКредит Банком (Київ) нових кредитів на EUR70 млн малому та середньому бізнесу в Україні в ключових секторах економіки, зокрема в сільському господарстві, харчовій промисловості, роздрібній торгівлі та логістиці.

"Це вже п'ята кредитна лінія з розподілу портфельних ризиків, яку ЄБРР надав ПроКредит Банку від початку повномасштабного вторгнення Росії, спираючись на успішне використання попередніх інструментів", – зазначається у пресрелізі на сайті ЄБРР.

Вказується, що у рамках кредитної лінії "EU4Business-ЄБРР" до 20% субкредитів, що будуть надані ПроКредит Банком в рамках цієї програми, спрямовуватимуться на довгострокові капітальні інвестиції мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) для модернізації обладнання та технологій відповідно до стандартів Європейського Союзу. Крім фінансування, відповідні субпозичальники зможуть отримати технічну допомогу та грантову підтримку за фінансування ЄС.

Додаткові інвестиційні стимули передбачено для позичальників, які зазнали втрат, руйнувань або переміщення активів унаслідок війни, а також для тих, хто сприяє працевлаштуванню ветеранів. Кредитна лінія ЄБРР, у свою чергу, підкріплюється покриттям ризику першого збитку, що надається за підтримки Європейського Союзу в межах Інвестиційної програми для України.

ЄБРР нагадує, що ПроКредит Банк є 100%-ю дочірньою компанією ProCredit Holding AG і провідним кредитором МСП в Україні. З EUR1,03 млрд загальних активів станом на 2024 рік банк входив до 15 найбільших з 61 банку, що працюють в Україні, з часткою ринку приблизно 1,2%.

Теги: #єбрр #прокредит_банк

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