В Бучанському районі пошкоджені 2 багатоповерхівки та 3 приватні будинки, постраждалих нема

Фото: Київська ОВА

Два багатоповерхових та три приватних будинки пошкоджені внаслідок російської дронової атаки в Бучанському районі Київської області в ніч та вранці у середу, постраждалих серед населення немає, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"В Бучанському районі внаслідок атаки сталося загорання в десятиповерховій новобудові. Пожежа ліквідована. Зафіксована часткова руйнація будівлі між другим та третім поверхами. Пошкоджено 13 квартир. Також уламками збитої цілі пошкоджено фасад ще однієї новобудови, 3 приватних будинки та 18 автомобілів", - написав Калашник в Телеграм у середу.

За його словами, повітряна тривога в області триває. "В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", - розповів начальник обладміністрації.

Раніше Калашник повідомив, що внаслідок ворожої атаки БпЛА в Бучанському районі сталося загоряння між другим та третім поверхами десятиповерхового житлового будинку, який ще не введений в експлуатацію.