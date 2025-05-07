Головком армії Пакистану заявив, що внаслідок індійських ударів загинули 26 жителів

У ніч на середу військові Індії завдали авіаударів по інфраструктурі, розташованій на території Пакистану, і по контрольованих Ісламабадом районах Кашміру.

Головнокомандувач армією Пакистану Саєд Асім Мунір повідомив, що за ніч унаслідок ударів Індії загинули 26 мирних жителів, пише газета Guardian. Крім того, ще 46 осіб дістали поранення.

Головнокомандувач сухопутними військами Пакистану заявив, що країна відповість Індії "тоді, тоді, там і засобами, які ми самі виберемо".

В індійській армії зазначили, що виявили "значну стриманість у виборі цілей і методів" ударів, а також заявили, що жоден пакистанський військовий об'єкт не зазнав нападів.

Водночас, як повідомило Geo TV, посилаючись на владу Пакистану, щонайменше вісім пакистанців загинули і 35 дістали поранення внаслідок ракетних ударів Індії. ЗС Пакистану завдали ударів у відповідь на здійснений Індією обстріл пакистанської території.

Так, міністр оборони Хаваджа Асіф заявив, що ВПС Пакистану збили щонайменше п'ять індійських винищувачів у відповідь на удари Індії, ідеться в повідомленні телеканалу.

Влада Пакистану закрила повітряний простір на дві доби після повідомлень про індійські удари по території країни, повідомив телеканал Pakistani Samaa TV.

Відносини між Індією і Пакистаном загострилися після того, як 22 квітня на півночі Індії група бойовиків відкрила вогонь по людях у місці великого скупчення туристів, загинули 26 осіб. Індія поклала відповідальність за теракт на пакистанську сторону.