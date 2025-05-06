6 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1168 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1168 RUSSIAN AGRESSION

6 травня в Україні відзначають День піхоти Збройних Сил.

Також сьогодні Міжнародний день коучингу, Міжнародний день проти дієти, День розмальовки.

Православна церква вшановує пам'ять святого Іова.

День піхоти ЗС України

Щорічно 6 травня військові відзначають День піхоти Збройних сил України.

Започатковане свято було президентським наказом 19.04.2019. Цього дня вшановують військовослужбовців, які проявили свої найкращі риси у боротьбі за українську свободу та суверенітет. Також метою свята є запровадження сучасних традицій української армії.

Дата для Дня піхоти ЗСУ обрана не випадковим чином. Саме цього дня у 1648 році поблизу Жовтих Вод відбулась битва, у якій перемогу над поляками отримало Військо Запорізьке. На чолі стояв Богдан Хмельницький. Ця битва увійшла в історію, адже для козаків вона стала першою переможною у Національно-визвольній війні.

Міжнародний день коучингу

Міжнародний день коучингу, що відзначається щороку 6 травня, є важливою подією, присвяченою визнанню впливу та цінності професійного коучингу. Це всесвітнє свято підкреслює трансформаційну роль коучів у сприянні особистісному та професійному зростанню, розвитку лідерських якостей та досягненню стійкого організаційного успіху.

Міжнародний день проти дієти

Щорічно 6 травня у різних куточках світу люди святкують Міжнародний день проти дієти, або Міжнародний день без дієти.

У перші дні тепла, люди скидають з себе об’ємний верхній одяг і починають замислюватися про зайву вагу. Адже літом хочеться вдягнути шорти, коротеньку сукню, чи взагалі поїхати на море і не стидатися оголювати своє тіло до купальника. Тому думка про те, щоб "сісти" на дієту в цей час здається єдиним порятунком і виходом з ситуації. Втім день 6 травня дозволить вам залишити будь-які думки про дієту і розслабитися. Фахівці пропонують забути про зайві кілограми, підрахунки калорій, а почати приймати і любити своє тіло. Мало хто знає, але дієта – це не рішення для того, щоб позбутися зайвої ваги. На думку дієтологів люди, які активно знижують свою вагу з допомогою різноманітних дієт, позбуваються 10-15% своєї ваги, щоб потім знову набрати 20-30%.

День розмальовки

6 травня відзначається веселе свято – День розмальовки. Ці прості книжечки – прекрасний спосіб самовираження. За їх розфарбовування беруться з великим захопленням не лише діти різного віку, а й дорослі. Розмальовки заспокоюють, розвивають уяву та фантазію.

День без домашніх завдань

Мрія мільйонів дітей може стати дійсністю. Не робити набридливі домашні завдання можна 6 травня, приєднавшись до тисяч школярів по всьому світі. Щорічно в цей день школярі та вчителі святкують День без домашніх завдань.

Всесвітній день боротьби з астмою

У перший вівторок травня проводять Всесвітній день боротьби з астмою. Від цієї хвороби страждають понад 300 мільйонів людей. Поступово бронхіальна астма, яку раніше діагностували не так часто, перетворилася на розповсюджене захворювання. Аби донести до населення планети інформацію про загрозу астми, організатори у межах події проводять різноманітні заходи та акції.

Бронхіальна астма — поширене хронічне запальне захворювання дихальних шляхів легень, яке визначають за різноманітними поновлюваними симптомами, оборотною обструкцією дихальних шляхів та бронхоспазмом. Типові симптоми включають хрипи, кашель, стиснення у грудях та задишку.

Цього дня народилися:

120 років від дня народження Юрія Юрійовича Юрка (1905−1976), українського геолога, мінералога, геохіміка;

100 років від дня народження Станіслава Георгійовича Ремчукова (1925–2011), українського художника, графіка;

90 років від дня народження Анатолiя Вiкторовича Бобровського (1935–2005), українського режисера, актора театру та кіно, педагога.

Ще цього дня:

1920 - Завершився Перший зимовий похід Армії УНР, за час якого армія пройшла 2500 км, воювала проти білих і червоних, попри хвороби і холод, вистояла і вдало виконала завдання;

1937 - У штаті Нью-Джерсі (США) під час приземлення вибухнув найбільший у світі німецький трансатлантичний цепелін-велетень дирижабль LZ 129 "Гінденбург", через що загинуло 35 людей (13 пасажирів та 22 чоловіка обслуги). Ця подія поклала кінець епосі дирижаблів. Цепелін мав розмір понад 240 метрів завдовжки та важив 242 тони;

1944 - Британці випустили із в'язниці Магатму Ґанді;

1953 - Американський хірург Джон Гібон першим успішно застосував "штучне серце-легені";

1958 - В Уельсі відбулася остання смертна кара;

1968 - У зв'язку з вуличними боями у Парижі французька влада закрила університет Сорбонна;

1987 - На літаку Ан-124 встановлено світовий рекорд дальності перельоту по замкнутому маршруту (20150,92 км);

1990 - Відкрито державний кордон між Молдовою та Румунією;

1991 - Український стрибун із жердиною Сергій Бубка в Японії установив світовий рекорд, стрибнувши на 6 м і 7 см;

1992 - Прийнято конституцію республіки Крим;

1994 - Урочисто відкрито тунель під Ла-Маншем між Францією й Великою Британією — Євротунель;

2023 - Коронація Чарльза ІІІ та королеви-консорта Камілли.

Церковне свято:

6 травня - День пам'яті преподобного Іова, ігумена Почаївського і чудотворця.

Іов Почаївський народився в середині XVI століття в Галичині. Коли йому виповнилося 10 років, він пішов у Преображенський Угорницький монастир і з юності вів благочестиве і суворе подвижницьке життя. У 12 років він прийняв чернецтво, пізніше його висвятили на ієромонаха.

Згодом князь Костянтин Острозький попросив перевести Іова в княжий Дубенський Хресний монастир, там Іов понад 20 років був настоятелем - вів просвітницьку діяльність. При ньому Іван Федоров надрукував у друкарні князя Острозьку Біблію (першу повну слов'янську Біблію). Але невдоволення католиків та уніатів діяльністю Іова змусили настоятеля близько 1604 року піти в околиці Почаївської гори. Там він оселився в печері і став постником. Згодом ченці Почаївської обителі попросили його стати їхнім ігуменом.

За Іова в монастирі було зведено нові монастирські стіни, побудовано Свято-Троїцький собор і шість церков. Іов створив Почаївську друкарню і писав твори на захист православ'я. Відомі, наприклад, його праці, які зберігалися в Почаївській лаврі - "Книга Іова Заліза, ігумена Почаївського, владною його рукою написана" (оригінал рукопису не зберігся, лише копія).

Помер Іов у віці ста років, 1651 року, через 8 років його мощі були знайдені нетлінними.

Іменини: Денис, Варвара.