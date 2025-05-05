Зеленський обговорив з Фіалою розвиток оборонної, економічної та гуманітарної співпраці

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Президент України Володимир Зеленський у Празі зустрівся з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою, повідомляє пресслужба голови держави.

Президент подякував за підтримку України та конкретну спільну роботу, передусім за оборонну співпрацю. Він зазначив, що чеська артилерійська ініціатива працює дуже ефективно й цього року може дати ще більший результат. Також Україна цінує готовність Чехії допомогти з розвитком української бойової авіації.

"Впевнений, ми й надалі будемо додавати робочих місць та економічного зростання обом нашим країнам завдяки оборонній співпраці, і це вагомий внесок Чехії в безпеку всієї Європи – щонайменше на п’ять років нам є що разом реалізовувати. Дуже багато різних проєктів, багато напрацювань. Чеські компанії знають про всі відповідні перспективи", – зауважив Зеленський.

Він також поінформував Фіалу про дії України на полі бою.

Окремо ішлося про дипломатію та відмову Росії від пропозицій щодо тривалого припинення вогню. Зокрема, обговорили потребу подальшого тиску на Росію, передусім шляхом посилення санкцій.

Серед інших тем зустрічі – взаємодія на рівні європейських та євроатлантичних структур, співпраця в енергетиці, зокрема розвиток ядерної генерації, спільні інфраструктурні проєкти. Глава держави наголосив, що повністю позбутися енергетичної залежності від Росії можливо, і Чехія це довела.

"Ми маємо також спільний потенціал у галузі охорони здоров’я, ми вдячні медичній місії Чехії в Україні й особливо – за допомогу нашим українським ветеранам. Дуже цінуємо допомогу Чехії у відновленні наших медичних закладів, зокрема у Дніпрі, Львові, Рівному, Кривому Розі, Києві, Луцьку", – сказав президент.

Фіала в свою чергу запевнив у подальшій підтримці України та наголосив на розвитку двосторонньої співпраці в економічній, оборонній і гуманітарній сферах. Чеські компанії готові брати активну участь у відновленні ключової української інфраструктури. І саме ті, хто вже зараз готується до таких проєктів, матимуть перевагу в майбутньому.

Окремо премʼєр-міністр відзначив співпрацю у військовій сфері: навчання українських пілотів на F-16 та Gripen, артилерійську ініціативу та посередництво в постачанні важкої техніки.

"Ми беремо активну участь у Коаліції охочих, яка готова підтримувати Україну й допомагатиме також у мирні часи. Треба вже зараз це планувати, і ми спільно з коаліцією охочих переконані, що найважливішою для Європи буде сильна українська армія. Україна завжди може на нас розраховувати", – наголосив Фіала.