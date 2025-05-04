Під час запропонованого Росією тимчасового припинення вогню росіяни можуть влаштувати провокації
Президент України Володимир Зеленський не виключає, що під час тимчасового припинення вогню, анонсованого Росією, росіяни вдадуться до провокацій. Про це Зеленський заявив, відповідаючи на питання журналістів на спільній прес-конференції з президентом Чехії Петером Павелом.
"Ми розуміємо… на що вони готові заради якихось радикальних політичних дивідендів всередині своєї держави передусім. І це не перший виклик. І не вперше ті чи інші обіцянки Росії про припинення вогню, а потім ми розуміємо, що навіть під час Великодня, під час всіх їхніх сигналів і обіцянок – навіть не нам – тому, що ми розуміємо з ким маємо справу і їм не віримо, а їх обіцянок Сполученим Штатам Америки, публічних обіцянок, і ми розуміємо,що вони зробили більше 100 штурмів", - сказав Зеленський журналістам.
Український президент навів як підставу для таких побоювань статистику боєзіткнень останніх днів.
"Наприклад сьогодні – усі ці дні – вони говорять, що хочуть якесь часткове припинення вогню, але ви повинні знати: кількість штурмів сьогодні - найбільша за останні місяці. В ці дні. Вони показують більше 200 штурмів. В мене була доповідь генерала Сирського, головкома. Він мені сказав: за вчора – більше 200 штурмів. Тобто віри немає, провокації можуть бути, але це залежить від росіян і якщо їм хтось ще вірить – ну нехай спробують на собі", - зазначив Зеленський.