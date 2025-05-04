01:07 04.05.2025
У Черкаському облцентрі через дронову атаку пошкоджено гуртожиток та виникло кілька пожеж – ОВА
У Черкаському облцентрі через дронову атаку пошкоджено гуртожиток та виникло кілька пожеж, повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"Через атаку дронів в обласному центрі сталося одразу кілька пожеж. Зокрема, пошкоджено гуртожиток. Там зайнялось в одній із квартир. Побиті вікна", - написав він.
За його словами, за попередніми даними, травмованих немає. Усі служби працюють.
Джерело: https://t.me/cherkaskaODA/13439