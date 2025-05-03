Поліція вивезла у безпечне місце шістьох мешканців з Купʼянської громади

Правоохоронці у п’ятницю, 2 травня, евакуювали п’ять мешканців з міста Купʼянськ та одного - з селища Купʼянськ-Вузловий, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Працівники поліції службовим автотранспортом доставили громадян в безпечні місця і передали волонтерам", - вказується у повідомленні.

У поліції нагадали, що всі хто вирішили евакуюватися з населених пунктів, які піддаються постійним обстрілам з боку військових рф, звертайтеся на "гарячу лінію" з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції "102" або до найближчих відділень поліції.