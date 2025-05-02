Інтерфакс-Україна
Події
22:29 02.05.2025

Кількість постраждалих унаслідок атаки "Шахедів" по Харкову зросла до шести, пошкоджено багатоквартирний будинок - влада

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Увечері п’ятниці Харків зазнав масованої атаки ворожих безпілотників типу "Шахед", внаслідок удару постраждали шість осіб, пошкоджено багатоквартирний будинок, біля якого загорілися автомобілі, напсав міський голова Ігор Терехов в Телеграм.

"Харків під атакою ворожих БПЛА. У місті пролунав вибух. Будьте обережні – на Харків ще йдуть "Шахеди"", – йдеться в повідомленні.

Також за попередніми даними, зафіксовано влучання дронів у двох районах міста: "На дану хвилину маємо інформацію про влучання ворожих БПЛА у двох районах міста. Інформація перевіряється. Харків під масованою атакою "Шахедів" – будьте обережні, перейдіть в укриття", – наголошується в повідомленні.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі повідомив, що станом на 22:19 постраждалих внаслідок масованої атаки ворожих БпЛА збільшилася до 6.

"Кількість постраждалих у Харкові зросла до 6! Лікарі екстреної медичної допомоги працюють на місці влучань ворожих БпЛА, надаючи допомогу постраждалим", - написав він.

Джерела: https://t.me/ihor_terekhov/2469

https://t.me/ihor_terekhov/2470

https://t.me/ihor_terekhov/2471

https://t.me/synegubov/14115

Теги: #харків #наслідки #бпла

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