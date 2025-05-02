Через масовану ворожу авіаатаку загинув мирний житель Купʼянська, ще один перебуває під завалами - прокуратура

Правоохоронці задокументували наслідки масованої авіаатаки на Купʼянськ (Харківська обл.), яку ЗС РФ здійснили у п'ятницю, орієнтовно з 16:20 до 16:40.

"У місті пошкоджено низку домоволодінь та господарчих будівель. З-під завалів одного з будинків деблоковано тіло загиблого чоловіка. Попередньо, під завалами перебуває ще один чоловік. Пошуково-рятувальні роботи проводяться із врахуванням безпекової ситуації у місті", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Правоохоронці вилучили уламки авіаційного боєприпасу з місця, де загинула людина. За попередніми даними, російські військові застосували ФАБ-1500 з УМПК.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).