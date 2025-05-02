Інтерфакс-Україна
Події
13:19 02.05.2025

УЧХ допомагав постраждалим через ворожу атаку БпЛА на Запоріжжі

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УЧХ допомагав постраждалим через ворожу атаку БпЛА на Запоріжжі
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) надавав допомогу постраждалим на місці атаки російських БпЛА у Запоріжжі.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області працював на місці обстрілу спільно з іншими рятувальними службами міста", - повідомив УЧХ у п'ятницю у Фейсбуці.

Волонтери надали допомогу мешканцям пошкодженого будинку та підтримували роботу рятувальників. Зокрема вони надали першу домедичну допомогу пораненим та психологічну допомогу постраждалим та їхнім рідним.

Як повідомляло ДСНС, 1 травня російські війська завдали масованого удару БпЛА по Запоріжжю. Внаслідок атаки 29 людей отримали поранення, з-під завалів врятовано чоловіка. Пошкоджено багатоповерхівки, заклад освіти та об’єкт інфраструктури. За однією адресою сталося руйнування багатоповерхового житлового будинку та пожежа.

 

Теги: #запоріжжя #тчху #учх

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