УЧХ допомагав постраждалим через ворожу атаку БпЛА на Запоріжжі

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) надавав допомогу постраждалим на місці атаки російських БпЛА у Запоріжжі.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області працював на місці обстрілу спільно з іншими рятувальними службами міста", - повідомив УЧХ у п'ятницю у Фейсбуці.

Волонтери надали допомогу мешканцям пошкодженого будинку та підтримували роботу рятувальників. Зокрема вони надали першу домедичну допомогу пораненим та психологічну допомогу постраждалим та їхнім рідним.

Як повідомляло ДСНС, 1 травня російські війська завдали масованого удару БпЛА по Запоріжжю. Внаслідок атаки 29 людей отримали поранення, з-під завалів врятовано чоловіка. Пошкоджено багатоповерхівки, заклад освіти та об’єкт інфраструктури. За однією адресою сталося руйнування багатоповерхового житлового будинку та пожежа.