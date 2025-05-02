Гурт Ziferblat напередодні "Євробачення-2025" випустив альбом з конкурсною піснею Bird of pray

Фото: https://www.facebook.com/ZiferblatBand

Гурт Ziferblat напередодні міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025" випустив англомовний альбом, куди увійшла конкурсна пісня Bird of pray.

"Of Us" - новий альбом вже на всіх стрімінг-платформах! Наша перша англомовна робота, яка склалася у найкоротший термін музикування. Це змусило нас вносити мінімум коректив, здебільшого подаючи вам усе так, як воно є. І чудово, що все склалося з цим матеріалом саме так. Думаю, ви знаєте, яка допомога нам потрібна: поширення європейській аудиторії, прослуховування та ваші реакції", - йдеться в повідомленні гурту в соціальних мережах.

Ziferblat підкреслив, що цей альбом є першою спробою бути почутими за межами України.

Як повідомлялося, "Євробачення-2025" відбудеться в Базелі (Швейцарія). Фінал пройде в Санкт-Якоб Холі в суботу, 17 травня, півфінали – у вівторок, 13 травня, і четвер, 15 травня. Представники України - гурт Ziferblat - виступлять під №5 у першому півфіналі "Євробачення-2025".