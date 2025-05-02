Кількість поранених внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя зросла до 14 – ОВА

14 людей отримали поранення внаслідок атаки російських БпЛА на Запоріжжя, повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у телеграм-каналі станом на 00:59 п'ятниці.

"14 людей дістали поранень внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя - десять чоловіків і чотири жінки. Девʼять з них зараз у лікарнях. Пʼятеро отримали медичну допомогу на місці", - написав Федоров.

Раніше він повідомив про деблокування одного постраждалого з-під завалів, а також, що попередня інформація про загибель 61-річного чоловіка не підтвердилась.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/18963

https://t.me/ivan_fedorov_zp/18965