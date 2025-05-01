Інтерфакс-Україна
Події
18:17 01.05.2025

Режим воєнного стану є вагомою причиною, щоб військовий обов'язок виконували всі, в т.ч. Свідки Єгови

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Режим воєнного стану є вагомою причиною, щоб військовий обов'язок виконували всі, в т.ч. Свідки Єгови

Перебування держави у правовому режимі воєнного стану є вагомою причиною, щоб вести мову про необхідність виконання військового обов’язку всіма громадянами України, в тому числі Свідками Єгови, інформують у Верховному Суді.

В повідомленні Суду на сайті в четвер зазначається, що такого висновку дійшов Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду (ККС ВС) за результатом розгляду справи.

За інформацією Суду, в цьому кримінальному провадженні суди попередніх інстанцій визнали військовозобов’язаного винуватим у тому, що він після отримання повістки без поважних причин не прибув до ТЦК та СП для проходження військової служби у військовій частині. Обвинуваченого засуджено за ст. 336 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки.

"У касаційній скарзі захисник вказує, що неприбуття його підзахисного до військкомату було пов’язане з його належністю до релігійного об’єднання Свідків Єгови, віровчення яких не дозволяє виконувати будь-яку військову службу, а тому через його глибокі релігійні переконання кримінальна відповідальність виключається", - зазначається в повідомленні.

Верховний Суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій і вказав, що Україна запровадила альтернативи військовій службі в мирний час і громадяни України можуть безперешкодно ними скористатися.

"Проте у воєнний час, під час мобілізації і оборонної війни обов’язок захисту України, яка зазнала агресивного нападу з боку Російської Федерації, покладається на всіх громадян України незалежно від їхнього віросповідання", - наголошують в Суді.

Згідно з повідомленням, кожен громадянин України повинен усвідомлювати необхідність пошуку балансу між потребами держави й інтересами громадянина.

"Верховний Суд вважає, що існування особливої суспільної потреби є очевидним, оскільки Україна веде оборонну війну, а не агресивну, Україна зазнала нападу з боку держави, яка є значно більшою за площею і кількістю населення, лінія активних бойових дій і лінія кордону, з боку якого може відбутися потенційний напад противника, вимірюється тисячами кілометрів", - пояснюють в Суді.

При цьому Верховний Суд не вдається до аналізу рішень Європейського суду з прав людини в контексті відмови від військової служби через релігійні переконання, оскільки жодне з рішень цього Суду не стосувалося оцінки дій держави і громадянина в контексті такої масштабної війни, яка ведеться проти України.

"В Україні було оголошено загальну мобілізацію всіх військовозобов’язаних осіб, тобто йдеться не про військову службу за призовом, яка має місце в мирний час (як у справах ЄСПЛ), а про військову службу за мобілізацією для відсічі ворожій збройній агресії. На переконання Суду, перебування держави у правовому режимі воєнного стану є вагомою причиною, щоб вести мову про необхідність виконання військового обов’язку всіма громадянами України, в тому числі й Свідками Єгови", - резюмують у Верховному Суді.

Теги: #військовий_обовязок #свідки_єгови #верховний_суд

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