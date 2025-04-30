США готові до підписання угоди, але українська сторона внесла зміни – міністр фінансів США

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що американська сторона готова до підписання угоди про мінерали, однак українська сторона вирішила внести зміни.

"Я готовий підписати, але українці вчора ввечері вирішили внести деякі зміни в останню хвилину. Ми впевнені, що вони переглянуть це і ми готові підписати сьогодні вдень, якщо вони це зроблять", - заявив Бессент у відповідь на запитання журналіста під час засідання Кабінету міністрів у Білому домі.

Він додав, що з угоди "нічого не вилучено".

"Це та сама угода, про яку ми домовилися у вихідні. Жодних змін з нашого боку", - сказав він.

Як повідомлялося, президент KSE, ексміністр економіки Тимофій Милованов заявив, що США хочуть підписання одразу трьох угод щодо корисних копалин, у той час як Україна готова до підписання лише однієї міжурядової угоди.