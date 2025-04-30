Раді рекомендують перейменувати 185 населених пунктів - нардеп

Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді перейменувати 185 населених пунктів, повідомив народний депутат Роман Лозинський (фракція "Голос").

"Вчора нашим комітетом було прийнято рішення про перейменування 185 населених пунктів. І ми очікуємо, що наша зала буде приймати відповідальні рішення, щоб все російське було очищене з нашої країни раз і назавжди", - сказав Лозинський на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Лозинський уточнив у Фейсбуці, що 166 перейменувань буде здійснено на виконання законодавства про деколонізацію і більшість пропозицій нових назв надійшли саме від місцевого самоврядування, а 19 перейменувань - ініціатива громад.

"Зросійщені Толстой, Новий Посьолок, Побєда, Кирпичне, Московка та інші села й селища отримають нові або ж повернуть свої історичні назви", - підкреслив народний депутат.