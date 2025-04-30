Волонтери УЧХ допомагали постраждалим через атаку російських БпЛА на Харків
Команда Українського Червоного Хреста (УЧХ) працювала на місці, що постраждало внаслідок чергової російської атаки БпЛА на Харків.
"На місцях ліквідації наслідків атаки працював загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Харківській області. Волонтери проводили обхід пошкоджених будинків і прилеглих територій, надавали першу допомогу пораненим і першу психологічну допомогу постраждалим та їхнім близьким", - повідомив УЧХ у середу у Фейсбуці.
Наразі волонтери видають постраждалим гуманітарну допомогу згідно з попередньо зібраними потребами мешканців.
Як повідомлялось, увечері вівторка Харків зазнав 16 ударів російських БпЛА. Постраждало 20 осіб, пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки, медичний заклад, цивільна інфраструктура.