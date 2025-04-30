Волонтери УЧХ допомагали постраждалим через атаку російських БпЛА на Харків

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Команда Українського Червоного Хреста (УЧХ) працювала на місці, що постраждало внаслідок чергової російської атаки БпЛА на Харків.

"На місцях ліквідації наслідків атаки працював загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Харківській області. Волонтери проводили обхід пошкоджених будинків і прилеглих територій, надавали першу допомогу пораненим і першу психологічну допомогу постраждалим та їхнім близьким", - повідомив УЧХ у середу у Фейсбуці.

Наразі волонтери видають постраждалим гуманітарну допомогу згідно з попередньо зібраними потребами мешканців.

Як повідомлялось, увечері вівторка Харків зазнав 16 ударів російських БпЛА. Постраждало 20 осіб, пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки, медичний заклад, цивільна інфраструктура.