Україні необхідно надати найпотужніші гарантії безпеки - президент ПА НАТО

Україні необхідно надати найпотужніші гарантії безпеки, вважає президент Парламентської Асамблеї НАТО Маркос Перестрелло (Marcos Perestrello).

"Ми повинні надати Україні найпотужніші можливі гарантії того, що Росія більше ніколи не зможе на неї напасть", - заявив Перестрелло на пленарному засіданні Верховної Ради, яке транслює у соціальних мережах народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

За словами Перестрелло неможливо досягнути миру через капітуляцію.

"Справжній мир можливий лише тоді, коли він базується на свободі та силі.

Україна має право бути вільною, заслуговує бути вільною. І наше завдання — допомогти Україні стати сильнішою", - зазначив Перестрелло. На його думку, Європа, США та Україна повинні працювати разом над встановленням справедливого і тривалого миру і надалі допомагати Україні та задовольняти її негайні потреби.

"Чим сильніше буде Україна на полі бою, тим сильніше вона буде і за столом переговорів", - підкреслив Перестрелло.

Перестрелло виказав надію, що саміт НАТО у Гаазі підтвердить, що Альянс відкритий для майбутнього членства України та надалі відіграватиме ведучу роль, координуючи допомогу Україні, зокрема у питаннях навчання, підвищуючи сумісність Збройних Сил України зі стандартами НАТО, надаючи довгострокову практичну підтримку, зокрема в оборонної промисловості.