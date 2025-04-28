Точицький: До 2030 року ми бачимо Україну як країну, яка створює культурні стандарти нового типу

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Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький заявляє, що до 2030 року українська культура має стати одним із драйверів глобальної демократичної трансформації.

"До 2030 року ми бачимо Україну як країну, яка створює культурні стандарти нового типу, а українську культуру - як один із драйверів глобальної демократичної трансформації. Це наше завдання, це наша з вами відповідальність", - сказав Точицький на форумі "Стратегія розвитку культури в Україні на 2025-2030 роки" в понеділок в Києві.

В свою чергу, єврокомісар з питань міжгенераційної справедливості, молоді, культури та спорту Гленн Мікаллеф заявив, що культура відіграє дуже важливу роль у національній безпеці та в збереженні української національної ідентичності.

"Ваша культурна спадщина є способом вираження вашої стійкості і вашої європейської ідентичності. Ця європейська спадщина є показником місця, яке Україна займає в Європейському Союзі, в європейській родині, тому що Україна - це Європа", - підкреслив він.

Серед іншого міністр культури і національної спадщини Республіки Польща Ганна Врублевська зазначила, що культура не існує абсолютно окремо від політичної сфери, так як вона грає неабияку роль у побудові національної ідентичності.

"Зараз Польща робить велику справу для того, щоб Україна залишалася присутньою на міжнародній арені. І ми говоримо не лише про культурні інституції, але і про глобальні сфери, Польський народ допомагає українським митцям-колегам розбудовувати своє майбутнє", - додала вона.