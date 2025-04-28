Україні надважливо провести уніфікацію безпілотних систем - заступник міністра оборони

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Технологічне розмаїття безпілотних систем, що виробляються в Україні та застосовуються на фронті, знижує ефективність їх застосування, тому необхідно провести їх уніфікацію, зазначає заступник міністра оборони України Валерій Чуркін.

"Наразі в підрозділах використовується чимало дронів схожих за функціоналом, але які відрізняються комплектуючими, системами управління, боєприпасами. Ці БПЛА розробляються і постачаються різними підприємствами. Звідси і така мультиверсійність застосованих технологічних рішень, компонентної бази тощо. І це створює виклики", - написав Чуркін у своїй колонці на сайті агентства "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в умовах інтенсивних бойових дій декілька місяців стають суттєвим еволюційним проміжком. "І якщо зразок втрачає бойову ефективність, постає питання: чи варто витрачати ресурси на його постачання? Різні компоненти, різні протоколи, відсутність єдиних стандартів — усе це знижує ефективність застосування навіть найкращих технічних рішень", - пояснив заступник міністра.

Він відзначив, що противник вже пройшов через етап "технологічного різнобарв’я" і зараз у нього є обмежений, але уніфікований перелік дронів у кожному сегменті, "і саме ці моделі вони технічно вдосконалюють та масштабують".

"Маємо говорити про уніфікацію. Коротко: це оптимізація кількості типів засобів однакового функціонального призначення. Це не про шаблонізацію чи ліквідацію конкуренції — це про стандартизацію, яка дозволяє масово виробляти найкращі зразки. Оптимальний варіант — десятки уніфікованих зразків дронів у певних категоріях замість сотень різних. Це дозволить виробляти більше кращих зразків безпілотників за нижчу ціну, швидше і якісніше навчати дронарів. У підсумку – підвищення ефективності підрозділів БПЛА", - відзначив Чуркін.

За його словами, процес уніфікації може відбуватися по етапах, на кожному з яких визначаються найефективніші зразки, які й закладаються в основу стандартів. Далі відбувається їх масштабування.

Заступник міністра розповів, що вже йде робота над створенням прозорих і зрозумілих правил, які дадуть змогу виробникам адаптуватися без втрати конкурентоспроможності. При цьому окрема увага приділяється захисту інтелектуальних прав та патентуванню.

"Сьогодні ми маємо реальну можливість разом вибудувати ефективний та найбільш оптимальний механізм уніфікації для подальшого масштабування виробництва кращих зразків безпілотників. І держава і виробники можуть спільно впливати на процес. Головне не втратити цей момент", - резюмував Чуркін.