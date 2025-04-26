Інтерфакс-Україна
Події
14:07 26.04.2025

Росіяни завдали ракетного удару по Шосткинській громаді Сумської області - обладміністрація

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Ворог завдав ракетного удару по території Шосткинської громади Сумської області у суботу вранці, 26 квітня.

"Пошкоджені господарчі споруди одного з підприємств. На місці працюють аварійно-рятувальні служби, наслідки атаки уточнюються", - повідомила Сумська обласна воєнна адміністрація у телеграм у суботу.

Також через активні обстріли на перегоні Макове – Ямпіль у Шосткинській громаді сьогодні скасовано курсування приміського потяга "Терещенська – Неплюєве – Терещенська".

За інформацією "Укрзалізниці", маршрут потяга "Конотоп – Неплюєве – Конотоп" обмежено до станції Макове, йдеться у повідомленні.

Теги: #ракетний_удар #сумська_область

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