АМКУ аналізує ціноутворення 140 найпопулярніших лікарських засобів

Антимонопольний комітет України (АМКУ) проводить аналіз порядку ціноутворення 140 найменувань лікарських засобів, які користуються найбільшою популярністю серед населення та реалізуються в найбільших обсягах в аптечному сегменті, йдеться в повідомленні голови АМКУ Павла Кириленка в Фейсбук.

Зазначено на нараді щодо стану виконання Рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 12 лютого 2025 року "Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців".

Захід відбувся під головуванням заступниці керівника Офісу Президента України Ірини Верещук за участі народних депутатів, представників міністерств, державних служб та правоохоронних органів.

Як повідомив Кириленко : "Дослідження дотримання конкурентного законодавства учасниками ринку фармацевтики Комітет розпочав 6 лютого 2025 року. Зокрема, 14 національним виробникам лікарських засобів було направлено вимоги з метою аналізу порядку ціноутворення на соціально значущі препарати".

Наразі здійснюється поглиблений аналіз ціноутворення на всіх етапах ланцюга постачання: "виробник-дистрибʼютор-аптека-споживач".

У рамках дослідження Комітет встановив, що вітчизняні виробники та імпортери перед підписанням угод із субʼєктами господарювання, які здійснюють реалізацію лікарських засобів, проводять їх відбір на основі внутрішніх документів, що не завжди враховують вимоги конкурентного законодавства. На думку АМКУ, це може призвести до надання необґрунтованих переваг певному колу учасників та обмеження конкуренції на ринку.

З метою запобігання таким практикам Комітет на своєму засіданні 25 квітня надав рекомендації 160 виробникам та імпортерам лікарських засобів. Ці рекомендації є обовʼязковими до розгляду. Протягом 20 днів субʼєкти господарювання мають повідомити Комітет про результати розгляду та вжиті заходи.