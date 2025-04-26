Інтерфакс-Україна
Події
09:00 26.04.2025

АМКУ аналізує ціноутворення 140 найпопулярніших лікарських засобів

2 хв читати
АМКУ аналізує ціноутворення 140 найпопулярніших лікарських засобів

Антимонопольний комітет України (АМКУ) проводить аналіз порядку ціноутворення 140 найменувань лікарських засобів, які користуються найбільшою популярністю серед населення та реалізуються в найбільших обсягах в аптечному сегменті, йдеться в повідомленні голови АМКУ Павла Кириленка в Фейсбук.

Зазначено на нараді щодо стану виконання Рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 12 лютого 2025 року "Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців".

Захід відбувся під головуванням заступниці керівника Офісу Президента України Ірини Верещук за участі народних депутатів, представників міністерств, державних служб та правоохоронних органів.

Як повідомив Кириленко : "Дослідження дотримання конкурентного законодавства учасниками ринку фармацевтики Комітет розпочав 6 лютого 2025 року. Зокрема, 14 національним виробникам лікарських засобів було направлено вимоги з метою аналізу порядку ціноутворення на соціально значущі препарати".

Наразі здійснюється поглиблений аналіз ціноутворення на всіх етапах ланцюга постачання: "виробник-дистрибʼютор-аптека-споживач".

У рамках дослідження Комітет встановив, що вітчизняні виробники та імпортери перед підписанням угод із субʼєктами господарювання, які здійснюють реалізацію лікарських засобів, проводять їх відбір на основі внутрішніх документів, що не завжди враховують вимоги конкурентного законодавства. На думку АМКУ, це може призвести до надання необґрунтованих переваг певному колу учасників та обмеження конкуренції на ринку.

З метою запобігання таким практикам Комітет на своєму засіданні 25 квітня надав рекомендації 160 виробникам та імпортерам лікарських засобів. Ці рекомендації є обовʼязковими до розгляду. Протягом 20 днів субʼєкти господарювання мають повідомити Комітет про результати розгляду та вжиті заходи.

 

 

Теги: #амку #ліки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:03 25.04.2025
АМКУ надав рекомендації 160 виробникам і імпортерам ліків щодо роботи з дистрибьютерами

АМКУ надав рекомендації 160 виробникам і імпортерам ліків щодо роботи з дистрибьютерами

21:01 24.04.2025
АМКУ застеріг 160 виробників та імпортерів ліків штучно обмежувати роботу з дистриб’юторами

АМКУ застеріг 160 виробників та імпортерів ліків штучно обмежувати роботу з дистриб’юторами

13:51 24.04.2025
Затримка з боку постачальника реєстрації закуплених "МЗУ" ще незареєстрованих ліків досі критичне питання – голова "МЗУ"

Затримка з боку постачальника реєстрації закуплених "МЗУ" ще незареєстрованих ліків досі критичне питання – голова "МЗУ"

16:10 16.04.2025
Розпочаті до внесення в Нацкаталог ліків закупівлі будуть завершуватися за старими правилами

Розпочаті до внесення в Нацкаталог ліків закупівлі будуть завершуватися за старими правилами

15:22 11.04.2025
Більшість українців довіряють вітчизняним виробникам ліків так само, як і іноземним - дослідження Gradus Research

Більшість українців довіряють вітчизняним виробникам ліків так само, як і іноземним - дослідження Gradus Research

14:04 10.04.2025
Україна має подбати про стабільність власної системи лікарського забезпечення - президент АВЛУ

Україна має подбати про стабільність власної системи лікарського забезпечення - президент АВЛУ

11:07 10.04.2025
CRH може втратити в Україні активи на EUR100 млн через скасування судом дозволу АМКУ на покупку компаній "Дікергофф"

CRH може втратити в Україні активи на EUR100 млн через скасування судом дозволу АМКУ на покупку компаній "Дікергофф"

06:10 09.04.2025
Трамп анонсував підвищення мит на імпортні ліки – ЗМІ

Трамп анонсував підвищення мит на імпортні ліки – ЗМІ

16:03 08.04.2025
Держлікслужба за підсумками перевірок у I кв. заборонила обіг 8 найменувань лікарських засобів

Держлікслужба за підсумками перевірок у I кв. заборонила обіг 8 найменувань лікарських засобів

23:38 07.04.2025
Дії уряду по стабілізації цін на ліки можуть призвести до скорочення аптечної мережі у віддалених регіонах - Лубінець

Дії уряду по стабілізації цін на ліки можуть призвести до скорочення аптечної мережі у віддалених регіонах - Лубінець

ВАЖЛИВЕ

Зеленський прибув до Рима - прессекретар

Окупанти за добу втратили 1110 осіб та 145 од. автотехніки

Україна намагатиметься досягти згоди США продати необхідну кількість "Петріотів" – Зеленський

Зеленський: Найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України

Російским ударом по Павлограду знищена база "Госпітальєрів"

ОСТАННЄ

КМДА: Через технічний збій у "Ощадбанку" поки недоступна безконтактна оплата проїзду в метро

Зеленський прибув до Рима - прессекретар

Індійські військові заявляють, що Пакистан обстріляв позиції в Кашмірі

Окупанти за добу втратили 1110 осіб та 145 од. автотехніки

Унаслідок дронової атаки на Дніпропетровщині загинув чоловік, серед поранених дитина

У Харкові внаслідок падіння уламків БпЛА постраждала дитина

Брендан Хенрахан призначений старшим співробітником Бюро у справах Європи та Євразії Держдепартаменту США

Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області - ОВА

26 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Шевченківському районі Харкова ворожий БпЛА влучив в проїжджу частину поблизу багатоповерхівки – влада

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА