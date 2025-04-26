Кам’янське атакували безпілотниками: постраждали троє людей, серед них дитина — ОВА

Ворожий безпілотник влучив у житлову дев’ятиповерхівку в Кам’янському Дніпропетровської області, внаслідок атаки постраждали троє людей, серед них дитина, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ворог знову атакував цивільну інфраструктуру. Ворожий безпілотник поцілив у житлову девʼятиповерхівку. Горять квартири. Всі служби на місцях. Попередньо, є 3 постраждалі. Серед них — дитина", — написав Лисак у своєму Телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/21144