Інтерфакс-Україна
Події
03:49 26.04.2025

Кам’янське атакували безпілотниками: постраждали троє людей, серед них дитина — ОВА

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Ворожий безпілотник влучив у житлову дев’ятиповерхівку в Кам’янському Дніпропетровської області, внаслідок атаки постраждали троє людей, серед них дитина, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ворог знову атакував цивільну інфраструктуру. Ворожий безпілотник поцілив у житлову девʼятиповерхівку. Горять квартири. Всі служби на місцях. Попередньо, є 3 постраждалі. Серед них — дитина", — написав Лисак у своєму Телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/21144

Теги: #камянське #атака #бпла

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