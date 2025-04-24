Україна отримала від США допомогу на $105 млрд – Зеленський

Україна отримала від США зброю і допомогу на $105 млрд, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Моя країна чітко документує скільки було надано допомоги. Щоб ви знали ми отримали 105 мільярдів доларів США більшість з них або грошей були у вигляді зброї", - сказав Зеленський у інтерв’ю американському журналісту Бену Шапіро.

Президент наголосив, що грошова допомога витрачалася на зброю. "Вони використовувалися на полі бою", - додав Зеленський.

Він також спростував інформацію ЗМІ про те, що частина зброї була відправлена в інше місце.