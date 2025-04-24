Інтерфакс-Україна
Події
19:36 24.04.2025

Фінляндія і Норвегія планують побудувати залізничне сполучення для військових потреб

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Фінляндія і Норвегія планують побудувати залізничне сполучення для військових потреб
Фото: Pixabay

Уряд Фінляндії схвалив планування залізничного сполучення з Фінляндії до Швеції і звідти до Норвегії, транспортне сполучення спрямоване на сприяння у сфері військового співробітництва між країнами НАТО, пише в четвер фінська газета Iltalehti.

"Намір полягає в тому, щоб спочатку побудувати залізничне сполучення між фінськими портами Оулу і Кемі до Торніо і Гапаранди на шведському боці, а звідти до шахтарського міста Кіруна і порту Нарвік у Норвегії", - йдеться в статті.

Плани оборони НАТО передбачають, що за необхідності важке озброєння доставлятимуть до Фінляндії з порту Нарвік, зазначає видання.

Уряд Фінляндії ухвалив рішення виділити 20 мільйонів євро на планування залізниці, весь проект оцінюють у мільярди євро.

Влітку наступного року в Європейському союзі набуде чинності Регламент Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T), який вимагає, зокрема, переходу на ширину колії 1435 мм у країнах з іншою шириною колії. Ширина колії у Фінляндії становить 1524 мм.

За даними Iltalehti, фінансування проєкту залізниці запитують у ЄС.

Крім оборони Фінляндії, залізничне сполучення також принесе користь фінській експортній промисловості та туризму.

Фінляндія і Норвегія також планують поліпшити своє дорожнє сполучення для можливого використання у військових цілях.

 

 

 

Теги: #норвегія #залізниця #плани #фінляндія

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