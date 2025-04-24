Інтерфакс-Україна
Події
08:46 24.04.2025

Зеленський дав велике інтерв'ю Бену Шапіро

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Зеленський дав велике інтерв'ю Бену Шапіро
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський дав розгорнуте інтерв'ю відомому американському журналісту Бену Шапіро, про що той розповів на платформі X у середу.

"Я приїхав в Україну, щоб взяти інтерв'ю у президента Зеленського. Перша частина нашої розмови вийде завтра (в четвер, 24 квітня – ІФ-У) в ефірі "Шоу Бена Шапіро", - написав Шапіро на X.

До цього американський публіцист єврейського походження зустрівся з головним рабином України Моше Асманом, про що Асман повідомив на платформі X.

"Мав честь приймати Бена Шапіро, одного з найвідоміших журналістів та блогерів американсько-єврейського походження, який вперше відвідав Україну. Його візит включав важливі зустрічі та заходи з першими особами країни… Я щиро вдячний Бену Шапіро за його зусилля, спрямовані на те, щоб показати правду - допомагаючи і Україні, і Ізраїлю, проливаючи світло туди, де інші воліють відвертатися", - написав Асман на X.

 

 

Теги: #зеленський #інтервю

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