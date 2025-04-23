Інтерфакс-Україна
Події
16:25 23.04.2025

В Сумській області за минулу добу зафіксовано 226 ворожих обстрілів з різних типів озброєння - ОВА

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Повітряна тривога в Сумській області протягом минулої доби тривала 18 годин, відбулось 226 ворожих обстрілів з різних типів озброєння, за тиждень зафіксовано понад 100 ударів керованими авіабомбами, БпЛА та дронами, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

"Обстановка на Сумщині залишається складною. Протягом минулої доби 18 годин тривала повітряна тривога. Відбулось 226 ворожих обстрілів, були пошкоджені цивільні будинки. Вчора було пошкоджено одну підстанцію на території Конотопського району, внаслідок чого 400 споживачів залишилися без електроенергії", - сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Як повідомляє пресслужба ОВА с посиланням на Григорова, найбільше атак припало на Сумський та Шосткинський райони. "На щастя, за минулу добу не маємо загиблих. Однак позавчора у Шалигинській громаді виявили тіло чоловіка, який підірвався на ворожій міні. Наразі тривають заходи для підготовки евакуації загиблого", – сказав Григоров.

Він зазначив, що незважаючи на тиск російських окупантів Збройні сили міцно тримають оборону і просування ворога на Сумщині наразі немає. За даними ОВА, минулого тижня зафіксовано понад 100 ударів КАБами, БпЛА та fpv-дронами.

Окрім цього очільник ОВА зазначив, що з 200 населених пунктів Сумщини, які підпадають евакуації, вже евакуювали майже 49 тисяч мешканців.

 

Теги: #сумська_область #обстріли

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