В Україні в найближчі дві доби - прохолодна погода з дощами, місцями грози

В четвер, 24 квітня, в Україні вночі без опадів, вдень у більшості західних, північних областей та в південно-східній частині короткочасні дощі, місцями грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 8-13°С; вдень 21-26°С, в Карпатах та на узбережжі морів 15-20°С.

В Києві у четвер без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 11-13°С, вдень 23-25°С.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 24 квітня в Києві найвища температура вдень була 27,0°С в 1950р., найнижча вночі -2,2°С в 1893р..

У п'ятницю, 25 квітня, в Україні вночі в більшості західних областей, вдень в Україні короткочасні дощі, місцями грози. Вночі та вранці у північній частині та в Криму подекуди туман.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°С; вдень в західних та північних областях 18-23°С, на решті території 21-26°С.

В Києві у п'ятницю вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°С, вдень 20-22°С.