Інтерфакс-Україна
Події
13:41 23.04.2025

В Україні в найближчі дві доби - прохолодна погода з дощами, місцями грози

1 хв читати
В Україні в найближчі дві доби - прохолодна погода з дощами, місцями грози

В четвер, 24 квітня, в Україні вночі без опадів, вдень у більшості західних, північних областей та в південно-східній частині короткочасні дощі, місцями грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 8-13°С; вдень 21-26°С, в Карпатах та на узбережжі морів 15-20°С.

В Києві у четвер без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 11-13°С, вдень 23-25°С.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 24 квітня в Києві найвища температура вдень була 27,0°С в 1950р., найнижча вночі -2,2°С в 1893р..

У п'ятницю, 25 квітня, в Україні вночі в більшості західних областей, вдень в Україні короткочасні дощі, місцями грози. Вночі та вранці у північній частині та в Криму подекуди туман.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°С; вдень в західних та північних областях 18-23°С, на решті території 21-26°С.

В Києві у п'ятницю вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°С, вдень 20-22°С.

Теги: #прогноз_погоди #укргідрометцентр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:21 22.04.2025
В Україні в найближчі дві доби короткочасні дощі, місцями грози

В Україні в найближчі дві доби короткочасні дощі, місцями грози

14:35 21.04.2025
Тепло втримається найближчими днями в Україні, короткочасні дощі з грозами пройдуть в Карпатах та на південному сході

Тепло втримається найближчими днями в Україні, короткочасні дощі з грозами пройдуть в Карпатах та на південному сході

12:08 20.04.2025
У найближчі дві доби в Україні без опадів, лише на півдні місцями короткочасні дощі

У найближчі дві доби в Україні без опадів, лише на півдні місцями короткочасні дощі

12:11 19.04.2025
Найближчі дні в Україні будуть теплими, майже без опадів

Найближчі дні в Україні будуть теплими, майже без опадів

13:50 18.04.2025
У західних областях України у суботу дощі та грози, I рівень небезпечності - синоптики

У західних областях України у суботу дощі та грози, I рівень небезпечності - синоптики

13:20 18.04.2025
Субота та неділя в Україні будуть переважно теплими та сонячними, вдень вище 20°

Субота та неділя в Україні будуть переважно теплими та сонячними, вдень вище 20°

12:57 17.04.2025
В Україні в найближчі дві доби без опадів, на заході можливі короткочасні грози

В Україні в найближчі дві доби без опадів, на заході можливі короткочасні грози

12:23 16.04.2025
Найближчими днями в Україні буде тепло, переважно без опадів

Найближчими днями в Україні буде тепло, переважно без опадів

13:57 14.04.2025
Повітря в Україні у вівторок вдень прогріється до 14-20°

Повітря в Україні у вівторок вдень прогріється до 14-20°

13:22 13.04.2025
У найближчі два дня в Україні вдень стає тепліше, проте вночі можливі заморозки, без опадів

У найближчі два дня в Україні вдень стає тепліше, проте вночі можливі заморозки, без опадів

ВАЖЛИВЕ

Політ літака над Львовом став першим з початку повномасштабного вторгнення - Мінрозвитку

Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Марганцю зросла до 42

Наслідки атаки на Запоріжжя: 42 поранених, серед них вагітна та п'ятеро дітей, четверо пацієнтів у важкому стані

Українська делегація прибула до Лондона

Кількість загиблих у Марганці зросла до 9, ще 30 людей постраждали

ОСТАННЄ

У Львівській області через пожежу сухостою згоріли 11 дачних будинків

Автомобіль підірвався на міні в Балаклії, водій загинув

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на автобус у Марганці зросла до 43

Політ літака над Львовом став першим з початку повномасштабного вторгнення - Мінрозвитку

КНР відкидає звинувачення Києва щодо залучення китайських компаній до виробництва товарів військового призначення для РФ – ЗМІ

У Лондоні розпочалася зустріч міністрів закордонних справ та оборони України та Великої Британії

Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Марганцю зросла до 42

Адміністрація Трампа згортає зусилля з розслідування російських воєнних злочинів – ЗМІ

Настав час прийняти ідеї США щодо врегулювання в Україні, інакше Вашингтон відмовиться від діалогу - Венс

У Києві затримали організатора виїзду за кордон за $50 тис.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА