Інтерфакс-Україна
Події
07:21 23.04.2025

Внаслідок ворожого удару по Запоріжжю загинула одна людина, ще 40 дістали поранень

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Внаслідок ворожого удару по Запоріжжю загинула одна людина, ще 40 дістали поранень

Окупанти завдали 359 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого загинула одна людина, ще 40 дістали поранень, повідомляє в телеграм-каналі начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Війська РФ здійснили 10 авіаційних ударів по Запоріжжю, Степногірську, Камʼянському, Гуляйполю та Малим Щербакам. 209 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Лобкове, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. 4 обстріли з РСЗВ накрили Степове, Щербаки та Малу Токмачку. 136 артударів завдано по території Біленького, Лобкового, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки", – йдеться в повідомленні.

 

 

 

 

Теги: #запорізька #обстріли

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