Масований російський удар БпЛА по Полтаві: травмовані троє людей

У ніч з 22 на 23 квітня під ворожими атаками опинилася Полтава, виключно цивільна інфраструктура міста, повідомляється в телеграм-каналі ДСНС.

"У ніч з 22 на 23 квітня під ворожими атаками опинилася виключно цивільна інфраструктура міста. Пошкоджено житлові будинки, підприємства, склади, гаражі. Один із дронів впав поблизу багатоповерхівки - вибито шибки, пошкоджено фасад. Виникли пожежі: вогнеборці приборкують полум’я", - йдеться в повідомлені.

Триває ліквідація наслідків ударів. На місці працюють психологи ДСНС, які надають допомогу постраждалим мешканцям.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/41569