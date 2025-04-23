Інтерфакс-Україна
Події
06:02 23.04.2025

Масований російський удар БпЛА по Полтаві: травмовані троє людей

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У ніч з 22 на 23 квітня під ворожими атаками опинилася Полтава, виключно цивільна інфраструктура міста, повідомляється в телеграм-каналі ДСНС.

"У ніч з 22 на 23 квітня під ворожими атаками опинилася виключно цивільна інфраструктура міста. Пошкоджено житлові будинки, підприємства, склади, гаражі. Один із дронів впав поблизу багатоповерхівки - вибито шибки, пошкоджено фасад. Виникли пожежі: вогнеборці приборкують полум’я", - йдеться в повідомлені.

Триває ліквідація наслідків ударів. На місці працюють психологи ДСНС, які надають допомогу постраждалим мешканцям.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/41569

Теги: #полтава #атака #бпла

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