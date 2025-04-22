Інтерфакс-Україна
Події
20:19 22.04.2025

Зеленський: Якщо ми починаємо говорити про наші суверенні території, то ми переходимо у затягування війни

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Зеленський: Якщо ми починаємо говорити про наші суверенні території, то ми переходимо у затягування війни
Фото: https://www.president.gov.ua/

Україна хоче швидкого й справедливого миру, але якщо розмова йде про суверенні території, тоді формат переходить затягування війни, що й хоче Росія, прокоментував президент України Володимир Зеленський інформацію про те, що мирний план США передбачає передачу окупованих українських територій Росії.

"Якщо ми не хочемо просто зайти в довгий диспут з русскімі, для того, щоб, не припиняючи вогонь, тиснути на нас по інших умовах. Якщо ми не хочемо грати в це в Мінськ 3, 4, 5 і копію нормандського формату, але з іншою кількістю жертв, якщо ми в це не хочемо, то ми повинні на цю війну подивитися на неї, як на пиріг і розділити на шматки цю велику проблему, якщо ми дійсно хочемо щось врегулювати. Тому що як тільки ми починаємо говорити про Крим, про наші суверенні території, тощо, ми заходимо в формат, якого і хоче Росія, затягування війни", - сказав Зеленський під час брифінгу у вівторок.

Президент наголосив на необхідності тиску на РФ у всьому світі, а також назвав затягування війни "грою Путіна".

"Це гра Путіна. Точно не гра президента Трампа. Точно не гра Європи, ну а Україна з цим не грається, для нас війна, це більше, це набагато серйозніше", - додав президент.

Теги: #війна #крим #зеленський

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