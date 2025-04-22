Кількість постраждалих через бомбовий удар по Запоріжжю сягнула 13 людей

Внаслідок удару окупаційними військами РФ по Запоріжжю поранень дістали двоє дітей, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"В 11:40 двома КАБ було атаковано безпосередньо місто Запоріжжя. Один КАБ влучив по інфраструктурному об'єкту, другий по густонаселеному району та житловому будинку. Наразі відомо про 13 постраждалих, з них – дві дитини, і наразі є данні про одну загиблу людину. Із 13 постраждалих двоє знаходяться у складному стані", - сказав Федоров у відеозверненні у Телеграмі.

За його інформацією, лікарі надають постраждалим необхідну допомогу, на місці влучання проводиться аварійно-рятувальна операція.

Раніше він повідомляв про загибель однієї людини, поранення двох дітей та ще однієї людини.