Окупанти завдали удару по лікарні в Херсоні, постраждали 4 осіб

Четверо чоловіків отримали поранення внаслідок дронового удару по одній з лікарень у Херсоні, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у вівторок.

"Через удари БпЛА пошкоджено приміщення медзакладу, цивільні автівки та транспорт медиків. Постраждали четверо чоловіків, 1984, 1960, 2006 та 1981 років народження. Двох потерпілих після надання меддопомоги відпустили на амбулаторне лікування, ще двох – шпиталізували", - написав Прокудін в Телеграм.