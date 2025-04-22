Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу здійснили більше 500 обстрілів по 12 населеним пунктам Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 552 удари по 12 населених пунктах Запорізької області", - написано в його телеграмі.

За словами Федорова, рійська РФ здійснили 11 авіаційних ударів по Новояковлівці, Степногірську, Залізничному, Малинівці та Новодарівці, а 303 БпЛА різної модифікації атакували Малокатеринівку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Також 29 обстрілів з РСЗВ накрили Камʼянське, Щербаки, Новоданилівку, Чарівне та Новодарівку, а 209 артударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Між тим, надійшло 5 повідомлень про пошкодження будинків, автівок та обʼєктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.