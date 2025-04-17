Інтерфакс-Україна
Події
18:50 17.04.2025

ССО в тилу ворога знищили "режисера та актора" російського фейкового ролика

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ССО в тилу ворога знищили "режисера та актора" російського фейкового ролика

Оператори Сил спеціальних операцій (ССО) виявили та знищили спостережний пост морської піхоти РФ у Курській області, в одного зі знищених ворогів виявили постановочні кадри, які пропаганда видавала за "знищення колони Сили оборони України", повідомила пресслужба ССО.

Як розповіла пресслужба ССО у телеграмі у четвер, ці події відбулись у вересні 2024 р, проте лише зараз стало можливим показати ці кадри з натільних камер бійців ССО.

"Тоді, після ретельного планування та зачистки ворожого спостережного пункту, воїни ССО виявили на тілі знищеного противника з 40-ї бригади тихоокеанського флоту зс рф телефон із постановочним відео. Цей запис пропагандисти розповсюджували для деморалізації та висміювання Сил оборони України під час Курської операції", - йдеться у повідомленні ССО.

Повідомляється, що власник телефону знімав та був "актором" зрежисованих кадрів. Пропагандисти розповсюдили цей фейк 24 вересня 2024 та видали ці кадри за події, які нібито відбулися в середині вересня. "Але тоді ці "актори" з рядів морської піхоти рф вже були знищені воїнами ССО", - наголосили в ССО.

Теги: #ссо

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