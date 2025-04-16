Суд скасував вирок ексголові Броварської РДА, який скоїв наїзд на чотирьох пішоходів

Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора на вирок Броварського міськрайонного суду у справі про вчинення ДТП ексголовою Броварської районної державної адміністрації Володимиром Майбоженком.

Як повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора в телеграм-каналі, суд призначив новий розгляд справи в суді першої інстанції.

Раніше, вироком суду затверджено угоду про примирення із застосуванням ст. 69 КК України та ексголові Броварської райдержадміністрації призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 34 тис грн з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки.

Як повідомлялося, Майбоженко 26 квітня 2024 року скоїв дорожньо-транспортну пригоду в Броварах у нетверезому стані, наїхавши на людей, які переходили дорогу пішохідним переходом. Серед постраждалих у ДТП 32-річна мати з донькою 2,5 років, а також двоє чоловіків – 29 та 26 років.

За результатами тестування приладом Drager у Майбоженка було визначено вміст алкоголю 2.31 проміле.