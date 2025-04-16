РФ вже понад 30 разів порушила енергетичне перемирʼя - МЗС

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Росія продовжує порушувати енергетичне перемир'я і пошкоджувати українські енергомережі, заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

"Лише за останню добу зафіксовані три такі порушення. Зокрема, в Миколаївській області пошкоджено трансформатор. Також пошкоджено трансформатор внаслідок обстрілів в околицях Херсона. І третє, вчора була пошкоджена лінія енергопередач у Полтавській області. Все це вважається порушеннями енергетичного перемир'я. Ми цю інформацію доносимо до наших партнерів. До речі, всього за час енергетичного перемир'я Росія понад 30 разів порушувала це енергетичне перемир'я", - сказав він на брифінгу в Києві в середу.

За словами речника, Україна детальні факти про всі порушення регулярно направляє до столиць держав-партнерів і у штаб-квартири міжнародних організацій.